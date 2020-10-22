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فيديو ساخر لفرقة القرادة الموسيقية التي تضم أردوغان وعزمي وحمد

Time منذ 47 دقيقة
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فيديو ساخر لفرقة القرادة الموسيقية التي تضم أردوغان وعزمي وحمد

ماجد القزيز (صدى):
يواصل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السخرية من التصريحات البغبغائية التي يطلقها رؤوس الفتنة وأزرع الإرهاب في المنطقة ضد المملكة وعلى رأسهم الرئيس التركي أردوغان.

ونشر ناشطون مقطع فيديو ساخر ضم أردوغان وحمد بن خليفة ومستشار النظام الحاكم في قطر الجاسوس الإسرائيلي" عزمي بشارة، تحت مسمى "فرقة القرادة الموسيقية".

ويعود مسمى الفرقة إلى مثل قاله رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير بندر بن سلطان في وثائقي "مع بندر" عندما سخر من الضجيج التي تمارسه هذه الأنظمة ضد المملكة مع كل صغيرة وكبيرة، والذي قال فيه إن "القراد يبقى قرادا والجمل يبقى جملا"، في إشارة إلى ضعف تأثير صريخهم على المملكة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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