تحويلات الأجانب في المملكة ترتفع بنسبة 17.3%

الرياض (صدى):
أكدت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن تحويلات الأجانب في المملكة خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري سجلت ارتفاعاً بنسبة 17.3% مقارنة بالعام الماضي.
وبلغت التحويلات خلال العام الحالي أكثر من 97 مليون ريال، فيما بلغت في العام الماضي نحو 82.74 مليون ريال، الأمر الذى خالف توقعات البنك الدولي الذى توقع أن تنخفض التحويلات على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا وما تبعه من ركود اقتصادي عالمي.
يذكر أن قيمة تحويلات الأجانب للخارج تراجعت خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018 بنسبة 8 %.