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جمال الطبيعة في قرية الورد بمحافظة العلا
منذ ساعة
638
1
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أحدث التعليقات
العدناني
لو في طريق يمر فوق الحريق في الجبل وقفوا فيه خوابير الصبات اللي ترفع الصبة من الخلاطة لسطح العمارة وجيبوها من فوق الحريق وحددوا المسافات وخلوها ترش الرغوة والماء على الشجر الله يدفع السوء عن النماص وتنومة وهلها وجميع المسلمين
مغرد
والله يا طويل العمر الشريطيه أغلبهم سودانيين با كستا نيين يمنيين والمفروض الا جنبي لا يعمل في المعارض
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين .. .. سبحان من سخر الكلاب لحراسته والوفاء له ..
ابو سلطان
حمدلله اخرس الكاذبين مع بعض الاعلاميين الحاقدين الغذرين اصحاب القلم الكاذب الذين ختم الله على السنتهم الكذب
ابو محمد 😎 ✍️
منذ سنه ........ياللعجب يا للهول......؟؟؟؟؟
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