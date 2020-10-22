متحدث البنوك يكشف أهمية الحد من استخدام " النقد " في معارض السيارات

الرياض (صدى):
كشف طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية، عن أهمية دعوة وزارة التجارة إلى الحد من استخدام النقد لأقصى حد ممكن واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، في معارض وصالات ووكالات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية.
وأوضح حافظ أن تلك الدعوة تهدف لحوكمة القطاع ومراقبته، كما سيساهم في تقليل احجام التعاملات النقدية، ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية وبالذات عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر تحقيقا لتطلعات الرؤية بوصول المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي المدفوعات.