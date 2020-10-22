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متحدث البنوك يكشف أهمية الحد من استخدام " النقد " في معارض السيارات

Time منذ 54 دقيقة
Views 1727
متحدث البنوك يكشف أهمية الحد من استخدام " النقد " في معارض السيارات

الرياض (صدى):
كشف طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية، عن أهمية دعوة وزارة التجارة إلى الحد من استخدام النقد لأقصى حد ممكن واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، في معارض وصالات ووكالات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية.

وأوضح حافظ أن تلك الدعوة تهدف لحوكمة القطاع ومراقبته، كما سيساهم في تقليل احجام التعاملات النقدية، ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية وبالذات عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر تحقيقا لتطلعات الرؤية بوصول المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي المدفوعات.

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أحدث التعليقات

كلام مليان
الحين عندهم 8 اجانب مسجلين والمسموح 7 !!!!!!!!!!!!! كيف وعنده 3 مواليد والمسموح 1 !!!!!!! والله يالنظام مطاطي لهم دلع ولد المدير
ابن حزم
كفو .. فكوا الناس من شره .. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان .
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
الله يشفيه و يشفي جميع مرضى المسلمين.
ابن حزم
تعددت الأسباب والموت واحد

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