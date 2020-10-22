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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 27 دقيقة
Views 1374
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير رياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى. في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابو عمار
طيب الصبر على الملح لجل العروسه
ابو عمار
طيب وبعدين
ابو عمار
الشهوه شينه

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