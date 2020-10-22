الأعداد السابقة للصحيفة

ابن مساعد: " متى ادّعينا أننا دولة ديمقراطية؟ "

Time منذ ساعة
Views 1784
ابن مساعد: " متى ادّعينا أننا دولة ديمقراطية؟ "

الرياض (صدى):
استنكر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، انتقادات البعض، بشأن انتقاده لعدم ديمقراطية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ابن مساعد: " يسألني البعض: كيف تنتقد عدم ديمقراطية أردوغان وأنت لست في بلد ديمقراطي " .

وتابع: " الجواب هو أن الديمقراطية أسلوب من أساليب الحكم نجح في دول نجاحًا باهرًا وفشل في أخرى، وأريد أن أسأل العباقرة الذّين اكتشفوا السر الخطير أننا لسنا دولة ديمقراطية : متى ادّعينا أننا دولة نظامها ديمقراطي؟! ".

وأضاف: " دولتنا دولة نظامها ملكي يبايع فيها المواطنون الملك شرعًا على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، وسلطة الملك مطلقة وفق محددات موجودة في النظام الأساسي للحكم، والحمدلله وحده أثبتت الأحداث وتظل تثبت التفاف الشعب حول قيادته رغم أنف الكارهين " .

واختتم: " تركيا بلد من المفروض أن نظامه المعلن جمهوري علماني ديمقراطي وأردوغان بعد فشل الإنقلاب عليه -بشهادة منظمات دولية -اعتقل فوق الـ 100 بحجة الإنقلاب بما لا يتوافق بأي حال مع الديمقراطية المزعومة، مع ذلك يعطي العالم دروسًا عن الحريات وينّظر عن العدل والعدالة " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو تركي
يالله في حسن الخاتمة
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما فيه شك ان الرقص عند المصريه

أخر الأخبار

" الإندومي " يقتل 9 من عائلة واحدة
" الإندومي " يقتل 9 من عائلة واحدة
Time منذ 39 دقيقة Views 506
إخلاء منزل قريب من حريق تنومة وعملية الإخماد مستمرة
إخلاء منزل قريب من حريق تنومة وعملية الإخماد مستمرة
Time منذ 53 دقيقة Views 1591
ابن مساعد: " متى ادّعينا أننا دولة ديمقراطية؟ "
ابن مساعد: " متى ادّعينا أننا دولة ديمقراطية؟ "
Time منذ ساعة Views 1784
لحظة الإطاحة بمطلوب هارب في أبها
لحظة الإطاحة بمطلوب هارب في أبها
Time منذ ساعة Views 2045
الهلال يرفع عرضه للشبونة مقابل ضم لوسيانو فييتو
الهلال يرفع عرضه للشبونة مقابل ضم لوسيانو فييتو
Time منذ ساعتين Views 1960
بالفيديو..متهور يوثق قيادته بسرعة جنونية على أنغام الشيلات بجدة
بالفيديو..متهور يوثق قيادته بسرعة جنونية على أنغام الشيلات بجدة
Time منذ ساعتين Views 1717
نجم النصر السابق على فراش المرض
نجم النصر السابق على فراش المرض
Time منذ ساعتين Views 3011
إجراء عاجل من إمارة عسير بخصوص حريق جبل غلامة
إجراء عاجل من إمارة عسير بخصوص حريق جبل غلامة
Time منذ 3 ساعات Views 4336
" كورونا " يؤجل إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء
" كورونا " يؤجل إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء
Time منذ 3 ساعات Views 1781
تفاصيل وتطورات حريق جبل غلامة
تفاصيل وتطورات حريق جبل غلامة
Time منذ 3 ساعات Views 2323