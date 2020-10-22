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لحظة الإطاحة بمطلوب هارب في أبها
منذ ساعة
2045
أبها (صدى):
أطاحت الجهات الأمنية بأبها، أمس الأربعاء، بمروج مخدرات بعد مطاردته من قبل الدوريات الأمنية في أحد الطرق السريعة.
ووثقت مجموعة من الصور لحظة تطبيق الدوريات الخناق على الهارب ومحاصرته، ليصطدم بإحدى سيارات الشرطة.
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أحدث التعليقات
ابو تركي
يالله في حسن الخاتمة
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما فيه شك ان الرقص عند المصريه
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