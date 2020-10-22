الأعداد السابقة للصحيفة

إخلاء منزل قريب من حريق تنومة وعملية الإخماد مستمرة

Time منذ 52 دقيقة
Views 1591
إخلاء منزل قريب من حريق تنومة وعملية الإخماد مستمرة

عسير (صدى):
كشفت إمارة منطقة عسير، فجر اليوم الخميس، أن نسبة إخماد حريق جبل غلامة بتنومة بلغت 70٪ من المساحة المعروفة حدودة حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس.

وأوضحت الإمارة أنه تحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وقدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة الحريق مساحته بـ 1000*500م ، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد كإجراء احترازي.

وأشارت الإمارة إلى أنه سيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو تركي
يالله في حسن الخاتمة
ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما فيه شك ان الرقص عند المصريه

أخر الأخبار

" الإندومي " يقتل 9 من عائلة واحدة
" الإندومي " يقتل 9 من عائلة واحدة
Time منذ 39 دقيقة Views 506
إخلاء منزل قريب من حريق تنومة وعملية الإخماد مستمرة
إخلاء منزل قريب من حريق تنومة وعملية الإخماد مستمرة
Time منذ 52 دقيقة Views 1591
ابن مساعد: " متى ادّعينا أننا دولة ديمقراطية؟ "
ابن مساعد: " متى ادّعينا أننا دولة ديمقراطية؟ "
Time منذ ساعة Views 1779
لحظة الإطاحة بمطلوب هارب في أبها
لحظة الإطاحة بمطلوب هارب في أبها
Time منذ ساعة Views 2035
الهلال يرفع عرضه للشبونة مقابل ضم لوسيانو فييتو
الهلال يرفع عرضه للشبونة مقابل ضم لوسيانو فييتو
Time منذ ساعتين Views 1960
بالفيديو..متهور يوثق قيادته بسرعة جنونية على أنغام الشيلات بجدة
بالفيديو..متهور يوثق قيادته بسرعة جنونية على أنغام الشيلات بجدة
Time منذ ساعتين Views 1717
نجم النصر السابق على فراش المرض
نجم النصر السابق على فراش المرض
Time منذ ساعتين Views 3011
إجراء عاجل من إمارة عسير بخصوص حريق جبل غلامة
إجراء عاجل من إمارة عسير بخصوص حريق جبل غلامة
Time منذ 3 ساعات Views 4327
" كورونا " يؤجل إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء
" كورونا " يؤجل إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء
Time منذ 3 ساعات Views 1777
تفاصيل وتطورات حريق جبل غلامة
تفاصيل وتطورات حريق جبل غلامة
Time منذ 3 ساعات Views 2323