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إجراء عاجل من إمارة عسير بخصوص حريق جبل غلامة

Time منذ ساعة
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إجراء عاجل من إمارة عسير بخصوص حريق جبل غلامة

عسير (صدى):
أعلنت إمارة عسير، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، عن إنشاء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة وبمشاركة محافظة النماص معاً، لمواجهة حريق جبل غلامة.

وقالت إمارة عسير: " غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير تنشىء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة وبمشاركة محافظة النماص معاً، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة، وتوجه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة ".

وأضافت: " تتابع غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي النماص وتنومة والتعامل السريع لفك الإختناقات المرورية، على الطريق المحاذي لموقع الحريق ومنع مرور الشاحنات الوقت الراهن ".

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أحدث التعليقات

abdul
كأنُّو ماعندهوش موز ربّنا خالق لُو
عاشق الهلال
انا اقول الا يحب ناديه يضحي علشانه والا يتشرط باب النادي كبير يعطينا عرض اكتافه
عبدالله الفقير
الفرج سوف يوقع للنصر بعد دخوله الفتره الحره من عقده مع الهلال بساعتين والاداره الهلاليه في العسل .
ابو عزوز ااسمري
للفارس الشاعر راكان بن حثلين العجمي رحمه الله. قصيده في زمانه تعني الشي الكثير والكثير ولكن اليوم وفي 2020تغنى بدون معنى ولاشين
بلبل البحر
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.. الله يغفر لها ويرحمها

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