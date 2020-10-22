الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل وتطورات حريق جبل غلامة

Time منذ 6 ساعات
Views 3291
تفاصيل وتطورات حريق جبل غلامة

أبها (صدى):
كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، تفاصيل وتطورات حريق جبل غلامة بتنومة.

وقال السيد إن مدني تنومة تلقى بلاغاً مساء الأربعاء، عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غُلامة قرية الظهارة بمحافظة تنومة، شمال منطقة عسير.

وأوضح أنه تم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق، وبالوصول للموقع وجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جداً يصعب معها مباشرة الآليات.

وأشار إلى أنه تمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث.

ولفت إلى أنه تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع السكنية المجاورة.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. حرائق«جبل غلامة» الضخمة من زاوية جديدة عن قُرب

بالفيديو.. اندلاع حريق هائل في غابات "جبل غلامة"

Time واتساب

أحدث التعليقات

كلام مليان
الحين عندهم 8 اجانب مسجلين والمسموح 7 !!!!!!!!!!!!! كيف وعنده 3 مواليد والمسموح 1 !!!!!!! والله يالنظام مطاطي لهم دلع ولد المدير
ابن حزم
كفو .. فكوا الناس من شره .. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان .
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
الله يشفيه و يشفي جميع مرضى المسلمين.
ابن حزم
تعددت الأسباب والموت واحد

أخر الأخبار

محامي: التصوير دون إذن مخالف حتى لو لم يكن مسيئَا وغرامته 5 آلاف ريال
محامي: التصوير دون إذن مخالف حتى لو لم يكن مسيئَا وغرامته 5 آلاف ريال
Time منذ دقيقتين Views 1069
مراحيض عامة " شفافة " في اليابان
مراحيض عامة " شفافة " في اليابان
Time منذ 21 دقيقة Views 311
مختص بيئي: العمالة الإثيوبية سبب الحرائق
مختص بيئي: العمالة الإثيوبية سبب الحرائق
Time منذ 38 دقيقة Views 1896
متحدث البنوك يكشف أهمية الحد من استخدام " النقد " في معارض السيارات
متحدث البنوك يكشف أهمية الحد من استخدام " النقد " في معارض السيارات
Time منذ 54 دقيقة Views 1726
طلاب يستخدمون السبورة الذكية لعرض رقصة " لورديانا " داخل الفصل
طلاب يستخدمون السبورة الذكية لعرض رقصة " لورديانا " داخل الفصل
Time منذ ساعة Views 981
أجواء باردة اليوم الخميس.. وأقل حرارة 9 درجات
أجواء باردة اليوم الخميس.. وأقل حرارة 9 درجات
Time منذ ساعة Views 2168
قطاع طرق يقتلون 20 شخصًا رميًا بالرصاص
قطاع طرق يقتلون 20 شخصًا رميًا بالرصاص
Time منذ ساعة Views 1152
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ ساعة Views 1720
إسقاط طائرة استطلاع حوثية في الجوف
إسقاط طائرة استطلاع حوثية في الجوف
Time منذ ساعتين Views 1974
خادمة تقتل مخدومتها وابنتها بسبب الديون
خادمة تقتل مخدومتها وابنتها بسبب الديون
Time منذ ساعتين Views 1474