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إجراء عاجل من إمارة عسير بخصوص حريق جبل غلامة

Time منذ 23 دقيقة
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إجراء عاجل من إمارة عسير بخصوص حريق جبل غلامة

عسير (صدى):
أعلنت إمارة عسير، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، عن إنشاء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة وبمشاركة محافظة النماص معاً، لمواجهة حريق جبل غلامة.

وقالت إمارة عسير: " غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير تنشىء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة وبمشاركة محافظة النماص معاً، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة، وتوجه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة ".

وأضافت: " تتابع غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي النماص وتنومة والتعامل السريع لفك الإختناقات المرورية، على الطريق المحاذي لموقع الحريق ومنع مرور الشاحنات الوقت الراهن ".

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اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.. الله يغفر لها ويرحمها
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الله يغفر له ويرحمه..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
إِذَا رأيْتُمُ الحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفئُهُ) اللهم سلّم اللهم سلّم اللهم اطفئ نارها واخمد حريقها وسلم اهلها واحفظ ثرواتها🙏🏻

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