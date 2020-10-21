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تفاصيل وتطورات حريق جبل غلامة

Time منذ 52 دقيقة
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تفاصيل وتطورات حريق جبل غلامة

عسير (صدى):
كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، تفاصيل وتطورات حريق جبل غلامة بتنومة.

وقال السيد إن مدني تنومة تلقى بلاغاً مساء الأربعاء، عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غُلامة قرية الظهارة بمحافظة تنومة، شمال منطقة عسير.

وأوضح أنه تم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق، وبالوصول للموقع وجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جداً يصعب معها مباشرة الآليات.

وأشار إلى أنه تمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث.

ولفت إلى أنه تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع السكنية المجاورة.

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اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.. الله يغفر لها ويرحمها
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
إِذَا رأيْتُمُ الحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفئُهُ) اللهم سلّم اللهم سلّم اللهم اطفئ نارها واخمد حريقها وسلم اهلها واحفظ ثرواتها🙏🏻

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