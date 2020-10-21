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مهندس يؤكد: مبنى أبو عريش " العجيب " آمن

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مهندس يؤكد: مبنى أبو عريش " العجيب " آمن

جازان (صدى):
على خلفية الجدل المثار حول تصميم مبنى بشكل عجيب في أبو عريش بمنطقة جازان، أكد عضو الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالغني الجند، أن المبنى من الناحية الإنشائية آمن ولن يسقط.

وأوضح الجند أن حديثه يشمل الجوانب الإنشائية المتمثلة في الخرسانة والحديد، قائلا: " المبنى آمن إنشائياً إذا أخذ بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي للمبنى مقاومة المبنى للانقلاب بسبب البروز يمين والبروز يسار، وتم التنفيذ وفق هذه المخططات الهندسية".

وأضاف: "كلما اتجهنا للداخل زاد الاتساع، ومثل هذا النوع من المباني يوجد في عدد من البلدان، ويسمى في الغالب مبنى السفينة، حيث يتم تشييده في أرض صغيرة المساحة على شكل مثلث".

يذكر أن بلدية أبوعريش أوقفت المبنى، بعد تداول الصورة بسبب مخالفته للرخصة الصادرة من قبل البلدية.

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