البايرن يتألق في مستهل دوري أبطال أوروبا وليفربول يفوز بصعوبة

وكالات (صدى):
نجح فريق بايرن ميونخ في التغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا .
وعلى جانب أخر، تلقى ريال مدريد هزيمة قاسية أمام شاختار الأوكراني بثلاثية مقابل هدفين؛ بعد أن باغت الفريق الأوكراني القلعة البيضاء بالثلاثية في الشوط الأول.
وعاد ليفربول الإنجليزي من هولندا بهدف صعب على أياكس أمستردام بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة؛ حيث جاء الهدف الوحيد عن طريق الأرجنتيني نيكولاس تليافيكو مدافع الفريق الهولندي، الذي سجل هدفاً عكسياً للفريق الإنجليزي في الدقيقة 35.
وفي مباريات المجموعة الأولى قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف إلى فوز 3 / 1 على ضيفه بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وشهدت المجموعة ذاتها فوزا صعبا لأولمبياكوس اليوناني على مارسيليا الفرنسي 1 / صفر.
وخطف إنتر ميلان الإيطالي نقطة من ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بتعادل قاتل ومثير بنتيجة 2-2 الأربعاء في أولى مواجهات الفريقين ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.