الأعداد السابقة للصحيفة

الرجاء يصدر بيانا رسميا حول تأجيل مباراته أمام الزمالك

Time منذ ساعة
Views 1711
الرجاء يصدر بيانا رسميا حول تأجيل مباراته أمام الزمالك

(صدى):
أكد نادي الرجاء المغربي على أنه حتى الان لم يتم تأكيد قرار تأجيل المباراة مع الزمالك في إطار دوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي في بيانه إنه تم عقد اجتماع مع مدير لجنة المسابقات الأفريقية بالكاف لبسط وتم شرح وضعية القوة القاهرة التي يعيشها نادي الرجاء الرياضي من الجانب الرياضي والاداري ولطلب تاجيل اللقاء إلى موعد لاحق، بعد ظهور 8 إصابات بكورونا في الفريق.

وتابع بيان النادي: «بناءً على ما سبق، تقدم نادي الرجاء الرياضي منتصف ليلة الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بطلب رسمي للكاف لتاجيل اللقاء إلى موعد لاحق، بالنظر لعدد حالات كورونا التي أصابت لاعبي الفريق، ولاستحالة مغادرة التراب الوطني في هذه الوضعية».

واختتم: «نادي الرجاء الرياضي لا يزال ينتظر قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهذا الخصوص، وسيطلع الرأي العام الوطني بهذا القرار بمجرد التوصل به».

Time واتساب

أحدث التعليقات

hsusv
عفيفه وشريفه وزينه نعم ؟. هههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
abdul
ابشروا يا آل خليفة. رِيتْوِت لسّاتُو موجود .
محمد
مسوين ابداع هندسي ههههههههه

أخر الأخبار

شاهد.. حرائق«جبل غلامة» الضخمة من زاوية جديدة عن قُرب
شاهد.. حرائق«جبل غلامة» الضخمة من زاوية جديدة عن قُرب
Time منذ 22 دقيقة Views 1507
جستنيه: «انقلب سحر النصر عليهم»
جستنيه: «انقلب سحر النصر عليهم»
Time منذ 30 دقيقة Views 1697
سبب اختفاء خاصية "إعادة التغريد" على "تويتر"
سبب اختفاء خاصية "إعادة التغريد" على "تويتر"
Time منذ 32 دقيقة Views 1401
تفاصيل مروعة في اعتداء كويتي على طبيبة مصرية: « ضربها وقطع لسانها»
تفاصيل مروعة في اعتداء كويتي على طبيبة مصرية: « ضربها وقطع لسانها»
Time منذ 39 دقيقة Views 653
شاهد .. مصطفى يا مصطفى بالياباني
شاهد .. مصطفى يا مصطفى بالياباني
Time منذ 44 دقيقة Views 301
 زوج سارة الكندري يكشف تفاصيل القبض عليها ويهدد بالانتحار
 زوج سارة الكندري يكشف تفاصيل القبض عليها ويهدد بالانتحار
Time منذ 52 دقيقة Views 789
ماجد التويجري لعمر هوساوي بعد خبر انتقاله للاتحاد : أنا آسف
ماجد التويجري لعمر هوساوي بعد خبر انتقاله للاتحاد : أنا آسف
Time منذ 52 دقيقة Views 351
مدرب نادي الهلال : ليس ضروري المزيد من التعاقدات لا نحتاج للتغييرات
مدرب نادي الهلال : ليس ضروري المزيد من التعاقدات لا نحتاج للتغييرات
Time منذ 58 دقيقة Views 272
تعليق خالد القحطاني على تصريح مدرب الهلال رازفان
تعليق خالد القحطاني على تصريح مدرب الهلال رازفان
Time منذ 59 دقيقة Views 438
الرجاء يصدر بيانا رسميا حول تأجيل مباراته أمام الزمالك
الرجاء يصدر بيانا رسميا حول تأجيل مباراته أمام الزمالك
Time منذ ساعة Views 1711