الرجاء يصدر بيانا رسميا حول تأجيل مباراته أمام الزمالك

(صدى):
أكد نادي الرجاء المغربي على أنه حتى الان لم يتم تأكيد قرار تأجيل المباراة مع الزمالك في إطار دوري أبطال أفريقيا.
وقال النادي في بيانه إنه تم عقد اجتماع مع مدير لجنة المسابقات الأفريقية بالكاف لبسط وتم شرح وضعية القوة القاهرة التي يعيشها نادي الرجاء الرياضي من الجانب الرياضي والاداري ولطلب تاجيل اللقاء إلى موعد لاحق، بعد ظهور 8 إصابات بكورونا في الفريق.
وتابع بيان النادي: «بناءً على ما سبق، تقدم نادي الرجاء الرياضي منتصف ليلة الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بطلب رسمي للكاف لتاجيل اللقاء إلى موعد لاحق، بالنظر لعدد حالات كورونا التي أصابت لاعبي الفريق، ولاستحالة مغادرة التراب الوطني في هذه الوضعية».
واختتم: «نادي الرجاء الرياضي لا يزال ينتظر قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهذا الخصوص، وسيطلع الرأي العام الوطني بهذا القرار بمجرد التوصل به».