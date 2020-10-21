الأعداد السابقة للصحيفة

ضبط 5 أشخاص متورطين في عمليات احتيال مالي بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1652
Comment 4
ضبط 5 أشخاص متورطين في عمليات احتيال مالي بالرياض

الرياض (صدى):
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على خمسة أشخاص، (مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، تورطوا بتنفيذ حوالاتٍ بنكية نتيجة عمليات احتيالٍ مالي إلى شخص من جنسية عربية يقيم خارج المملكة امتهن إنشاء منصاتٍ إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلاماتٍ تجارية، و التسويق لها عبر حساباتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي، مكنتهم من إجراء (120) عملية احتيالٍ مالي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية قدرها (11,856,259) أحد عشر مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة وخمسون ريالاً ،تم تحويلها بالعملة الرقمية (البتكوين).

وقد استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرة استرداد بحق المتهم خارج المملكة من خلال الانتربول السعودي ، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

hsusv
عفيفه وشريفه وزينه نعم ؟. هههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
abdul
ابشروا يا آل خليفة. رِيتْوِت لسّاتُو موجود .
محمد
مسوين ابداع هندسي ههههههههه

أخر الأخبار

شاهد.. حرائق«جبل غلامة» الضخمة من زاوية جديدة عن قُرب
شاهد.. حرائق«جبل غلامة» الضخمة من زاوية جديدة عن قُرب
Time منذ 22 دقيقة Views 1507
جستنيه: «انقلب سحر النصر عليهم»
جستنيه: «انقلب سحر النصر عليهم»
Time منذ 29 دقيقة Views 1692
سبب اختفاء خاصية "إعادة التغريد" على "تويتر"
سبب اختفاء خاصية "إعادة التغريد" على "تويتر"
Time منذ 32 دقيقة Views 1401
تفاصيل مروعة في اعتداء كويتي على طبيبة مصرية: « ضربها وقطع لسانها»
تفاصيل مروعة في اعتداء كويتي على طبيبة مصرية: « ضربها وقطع لسانها»
Time منذ 39 دقيقة Views 653
شاهد .. مصطفى يا مصطفى بالياباني
شاهد .. مصطفى يا مصطفى بالياباني
Time منذ 43 دقيقة Views 301
 زوج سارة الكندري يكشف تفاصيل القبض عليها ويهدد بالانتحار
 زوج سارة الكندري يكشف تفاصيل القبض عليها ويهدد بالانتحار
Time منذ 52 دقيقة Views 789
ماجد التويجري لعمر هوساوي بعد خبر انتقاله للاتحاد : أنا آسف
ماجد التويجري لعمر هوساوي بعد خبر انتقاله للاتحاد : أنا آسف
Time منذ 52 دقيقة Views 348
مدرب نادي الهلال : ليس ضروري المزيد من التعاقدات لا نحتاج للتغييرات
مدرب نادي الهلال : ليس ضروري المزيد من التعاقدات لا نحتاج للتغييرات
Time منذ 58 دقيقة Views 272
تعليق خالد القحطاني على تصريح مدرب الهلال رازفان
تعليق خالد القحطاني على تصريح مدرب الهلال رازفان
Time منذ 59 دقيقة Views 438
الرجاء يصدر بيانا رسميا حول تأجيل مباراته أمام الزمالك
الرجاء يصدر بيانا رسميا حول تأجيل مباراته أمام الزمالك
Time منذ ساعة Views 1709