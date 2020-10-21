«حمدالله» يحسم موقفه مع النصر برسالة غريبة للراحلين

طلال الغامدي (صدى):
حسم اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، موقفه من البقاء مع النصر، بعد التلويح مؤخرًا برحيله عن الفريق.
وقال "حمدالله" عبر "تويتر" ، اليوم الأربعاء : " سلام عليكم أريد شكر كل إخواني الاعبين الذين رحلوا على النادي متمنيا لهم كل التوفيق في مسيرتهم المقبلة ( جبرين و هوساوي و عوض و جوليانو و زيد و منصور و عويشير و بيتروس ) ولا أنسى الاعبين الشباب، حفظكم الله و رعاكم أينما كنتم".
وجاءت رسالة حمدالله لتكسر حالة الصمت التي سادت بعد أنباء رحيله عن النصر؛ حيث يبدو أنه سيكمل مسيرته مع الفريق الأصفر، بعد التعديل على راتبه؛ حيث كشف نقاد رياضيون الفترة الماضية أن انقلاب حمدالله كان بسبب رغبته في رفع راتبه.