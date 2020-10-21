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وزارة الموارد البشرية تطلق مشروع مؤشر فوريستر العالمي لتجربة العميل وتكشف أهدافه

Time منذ ساعة
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وزارة الموارد البشرية تطلق مشروع مؤشر فوريستر العالمي لتجربة العميل وتكشف أهدافه

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعاً بالشراكة مع فوريسترForrester العالمية لتقييم وقياس مستوى النضج ومؤشر تجربة العميل في الوزارة.

ويهدف المشروع لدراسة مستوى نضج ممارسات الوزارة ذات العلاقة بإدارة تجربة المستفيدين، مقارنة بالكيانات العالمية وفقًا لإمكاناتها وبناءً على منهجيةForrester العالمية وأساليبها لتعزيز القدرات المؤسسية للوزارة، في نطاق يشمل كلًا من إدارة تجربة المستفيدين واستبيان آرائهم وانطباعاتهم حول الجودة لاستكشاف احتياجاتهم، ودوافع الرضا لديهم فيما يتعلق بالخدمات المؤثرة على تجاربهم، وذلك بهدف تطوير رؤية واضحة وإستراتيجية لخارطة طريق لتقديم خدمات عالية الجودة، وبناء نظام حوكمة شامل لمتابعة تجربة المستفيد لخدمات الوزارة.

وتعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أول جهة ستطبق منهجية فوريستر في قياس مستوى نضج وجودة تجربة المستفيد على مستوى المملكة، في إطار سعي الوزارة للتميّز والتحسين المستمر لضمان ارتقاء الخدمات وتطوّر فاعليتها وجودتها.

وبالتزامن مع إطلاق هذا المشروع، ستقوم فوريستر بإعداد مسؤولي وقادة تجربة العميل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقديم المعرفة والأدوات والنماذج اللازمة للوصول إلى الجودة المنشودة لتجربة المستفيدين.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يبغى يرفع البوتاسيوم

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