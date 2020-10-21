شاهد.. زواج مثليين في تركيا يفضح متاجرة حاشية أردوغان بالإسلام

ماجد القزيز (صدى):
أثار الإخواني الهارب صابر مشهور جدلا واسعا بتصريحه المستفز حول مقاطعة المنتجات التركية.
وبدا مشهور خلال إحدى القنوات الإخوانية غاضبا من المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية في المملكة، حيث قال مشهور:" المقاطعون للمنتجات التركية المسلمة يحاربون الإسلام ".
وتعرض مشهور للسخرية والانتقادات اللاذعة من تصريحه آخر مستفز شبه فيه رجب طيب أردوغان بالرسول " صلي الله عليه وسلم "، وفقا لما قاله في الفيديو.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وثق مقطع فيديو زواج لمثليين أتراك للرد على صابر مشهور الذي تجاهل الحديث عن الشذوذ في تركيا وأن هذه الأفعال الفاضحة لا تمت بأي صلة بالإسلام ولكن ما لفت نظره المقاطعة التي وصفها بأنها محاربة للإسلام.
وسادت حالة من الاستياء والغضب بين المسلمين بمختلف دول العالم بسبب زواج المثليين في تركيا، ولم تكن هذه الأفعال غريبة على تركيا التي تدعي أنها الدولة الوحيدة التي تطبق الإسلام.
وكانت مجموعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة أعلنت عن مقاطعتها للمنتجات التركية للرد على محاولة الإضرار بالقيادة والمملكة.