الصرامي يهاجم "الشيخ" بعد وصف اللاعبين بـ "قطع غيار السيارات"

ماجد محمد (صدى):
شن المتحدث الرسمي باسم نادي النصر؛ سعود الصرامي، هجومًا ضد الإعلامي الرياضي محمد الشيخ الذي وصف اللاعبين بقطع غيار السيارات.
وكان "الشيخ" غرد قائلًا: "سوق اللاعبين كما سوق السيارات.. هناك قطع غيار وكالة، وهناك قطاع غيار تشليح، والخيار مرهون بالوضع المادي أولاً وأخيرًا!".
ومن جانبه حرص المتحدث الرسمي للنصر على الرد على تغريدة الشيخ، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "هذا الطرح الغير لائق الذي لا يحترم مشاعر المحترف ولا يحترم إنسانيته متى يتوقف؟!".
وأضاف "الصرامي": "كيف لإعلامي صار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة ويظهر باستمرار في القنوات الفضائية بتشبيه نجوم الكرة بقطع الغيار السيارات التي تشتري من الوكالة أو من محلات التشليح.. أمر معيب جداً فحسبنا الله".