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الصرامي يهاجم "الشيخ" بعد وصف اللاعبين بـ "قطع غيار السيارات"

Time منذ 4 دقائق
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الصرامي يهاجم "الشيخ" بعد وصف اللاعبين بـ "قطع غيار السيارات"

ماجد محمد (صدى):
شن المتحدث الرسمي باسم نادي النصر؛ سعود الصرامي، هجومًا ضد الإعلامي الرياضي محمد الشيخ الذي وصف اللاعبين بقطع غيار السيارات.

وكان "الشيخ" غرد قائلًا: "سوق اللاعبين كما سوق السيارات.. هناك قطع غيار وكالة، وهناك قطاع غيار تشليح، والخيار مرهون بالوضع المادي أولاً وأخيرًا!".

ومن جانبه حرص المتحدث الرسمي للنصر على الرد على تغريدة الشيخ، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "هذا الطرح الغير لائق الذي لا يحترم مشاعر المحترف ولا يحترم إنسانيته متى يتوقف؟!".

وأضاف "الصرامي": "كيف لإعلامي صار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة ويظهر باستمرار في القنوات الفضائية بتشبيه نجوم الكرة بقطع الغيار السيارات التي تشتري من الوكالة أو من محلات التشليح.. أمر معيب جداً فحسبنا الله".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الصرامي العجوز الخرقاء
ابو محمد 😎 ✍️
اصهب نشوان ومصرقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
سعد
كانوا امنين مطمأنين ولكن جروا وراء اعداء سوريا وبدعم من بعض الدول وجبهة النصرة والجيش الحر ومايعرف بالمجلس الانتقالي والمعارضة بالخارج والان ذهبوا الى مزبلة التاريخ ولكن الان الشعب السوري المسالم يدفع الثمن.
الداهيه
تذكرت موقف من كم سنه ....؟ كنت واقف عند الاشاره .. والمسار الايمن نظاما يكون مفتوح للسيارات الي تلف يمين... وقف بهالمسار ثلاث سوريين بسيارتهم وسدوه... جت وراهم سياره مرسدس جديد راكبها سعودي ودق عليهم المنبه حتى يفتحون الخط... وش صار ...نزل الدوافير مفتلين العظلات وراحو له عشان يجلدونه ...؟ ما تحملت الموقف ..كيف اخلي سوري مشرد ما يساوي نعله يضرب ابن البلد..والله خليت السياره موقفه وسط الاشاره ونزلت أوقف معه... المهم هالخنازير لما شافو فزعت ابن البلد مشو وخلوه... هذه ليس حادثه..بل حقيقه تثبت قذارة هذا الجنس ...

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