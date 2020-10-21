 غرامة مالية عند التحرك بالمركبة بسرعة عالية 

عادل الحربي (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً يعد مخالفة مرورية.
وجاءت تلك المخالفة ضمن 15 مخالفة تستوجب العقوبة بجدول المخالفات رقم " 2 ".
وألزمت الإدارة مرتكبي تلك المخالفات بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين 150- 300 ريال، مبينة أن التحكم في المركبة والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي.
وكانت الإدارة العامة للمرور طبقت التعديلات الجديدة على نظام المرور، والمتضمن الغرامات الواردة في جداول المخالفات، المنصوص عليها في المادة " ٦٨ " من النظام.