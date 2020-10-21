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بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة مواطن من أمام منزله في وضح النهار 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1478
بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة مواطن من أمام منزله في وضح النهار 

حمود العنزي (صدى):
رصد مقطع فيديو لص يسرق سيارة مواطن من أمام منزله بحي النهضة بالرياض في وضح النهار.

وأظهر المقطع المواطن يتفاجأ بلص يفتح أبواب سيارته المتوقفة أمام منزله بآلة حادة ويهرع لمغادرة الحي.

وتفصيلا، قدم المواطن بلاغا للأجهزة الأمنية عن واقعة سرقة سيارته من أمام منزله بالرياض، كما استعان بما ورد في الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة، والذي ظهر فيه سرقة السيارة والهرب بها لجهة غير معلومة.

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بالمملكة بسرعة ضبط لصوص المركبات وتوقيع عقوبات صارمة بحقهم.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الصرامي العجوز الخرقاء
ابو محمد 😎 ✍️
اصهب نشوان ومصرقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
سعد
كانوا امنين مطمأنين ولكن جروا وراء اعداء سوريا وبدعم من بعض الدول وجبهة النصرة والجيش الحر ومايعرف بالمجلس الانتقالي والمعارضة بالخارج والان ذهبوا الى مزبلة التاريخ ولكن الان الشعب السوري المسالم يدفع الثمن.
الداهيه
تذكرت موقف من كم سنه ....؟ كنت واقف عند الاشاره .. والمسار الايمن نظاما يكون مفتوح للسيارات الي تلف يمين... وقف بهالمسار ثلاث سوريين بسيارتهم وسدوه... جت وراهم سياره مرسدس جديد راكبها سعودي ودق عليهم المنبه حتى يفتحون الخط... وش صار ...نزل الدوافير مفتلين العظلات وراحو له عشان يجلدونه ...؟ ما تحملت الموقف ..كيف اخلي سوري مشرد ما يساوي نعله يضرب ابن البلد..والله خليت السياره موقفه وسط الاشاره ونزلت أوقف معه... المهم هالخنازير لما شافو فزعت ابن البلد مشو وخلوه... هذه ليس حادثه..بل حقيقه تثبت قذارة هذا الجنس ...

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