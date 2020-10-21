بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة مواطن من أمام منزله في وضح النهار 

حمود العنزي (صدى):
رصد مقطع فيديو لص يسرق سيارة مواطن من أمام منزله بحي النهضة بالرياض في وضح النهار.
وأظهر المقطع المواطن يتفاجأ بلص يفتح أبواب سيارته المتوقفة أمام منزله بآلة حادة ويهرع لمغادرة الحي.
وتفصيلا، قدم المواطن بلاغا للأجهزة الأمنية عن واقعة سرقة سيارته من أمام منزله بالرياض، كما استعان بما ورد في الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة، والذي ظهر فيه سرقة السيارة والهرب بها لجهة غير معلومة.
وسادت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بالمملكة بسرعة ضبط لصوص المركبات وتوقيع عقوبات صارمة بحقهم.