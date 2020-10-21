بالفيديو.. فاصل رقص لـ دونالد ترامب بعد العودة من كورونا

واشنطن (صدى):
أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العالم بأداء رقصة سريعة في ختام فعاليته الانتخابية في مسيرة بولاية بنسلفانيا قبل عدة أيام.
واجتاحت تلك الرقصة، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق "تيك توك"، إذ قام مستخدميه بنسخ حركاته الراقصة على أغنية "YMCA" وتقليدها.
وأوضحت تقارير فنية أمريكية، أن الترند الجديد هو مزيج من أغنية "Viva La Vida" لـ Coldplay و "Swing" لـ Savage .
وعاد "ترامب" إلى الفعاليات الانتخابية بشكل شبه طبيعي، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
وكان هذا التريند، ليس الأول الذي يسجله ترمب على تيك توك، إذ ألهم مقطع فيديو للرئيس وهو يرقص على نفس الأغنية "YMCA" في تجمع حاشد في سبتمبر الماضي، المغني ريكي ريبيل لإنشاء محاكاة ساخرة للأغنية.
ويرى محبو "ترامب"، أن الفيديو تم تصويره لدعمه، بدليل أن إيفانكا ترامب شاركت منشور "تيك توك" على "تويتر".