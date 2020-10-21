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بالفيديو.. فاصل رقص لـ دونالد ترامب بعد العودة من كورونا

Time منذ 33 دقيقة
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بالفيديو.. فاصل رقص لـ دونالد ترامب بعد العودة من كورونا

واشنطن (صدى):
أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العالم بأداء رقصة سريعة في ختام فعاليته الانتخابية في مسيرة بولاية بنسلفانيا قبل عدة أيام.

واجتاحت تلك الرقصة، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق "تيك توك"، إذ قام مستخدميه بنسخ حركاته الراقصة على أغنية "YMCA" وتقليدها.

وأوضحت تقارير فنية أمريكية، أن الترند الجديد هو مزيج من أغنية "Viva La Vida" لـ Coldplay و "Swing" لـ Savage .

وعاد "ترامب" إلى الفعاليات الانتخابية بشكل شبه طبيعي، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكان هذا التريند، ليس الأول الذي يسجله ترمب على تيك توك، إذ ألهم مقطع فيديو للرئيس وهو يرقص على نفس الأغنية "YMCA" في تجمع حاشد في سبتمبر الماضي، المغني ريكي ريبيل لإنشاء محاكاة ساخرة للأغنية.

ويرى محبو "ترامب"، أن الفيديو تم تصويره لدعمه، بدليل أن إيفانكا ترامب شاركت منشور "تيك توك" على "تويتر".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الصرامي العجوز الخرقاء
ابو محمد 😎 ✍️
اصهب نشوان ومصرقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
سعد
كانوا امنين مطمأنين ولكن جروا وراء اعداء سوريا وبدعم من بعض الدول وجبهة النصرة والجيش الحر ومايعرف بالمجلس الانتقالي والمعارضة بالخارج والان ذهبوا الى مزبلة التاريخ ولكن الان الشعب السوري المسالم يدفع الثمن.
الداهيه
تذكرت موقف من كم سنه ....؟ كنت واقف عند الاشاره .. والمسار الايمن نظاما يكون مفتوح للسيارات الي تلف يمين... وقف بهالمسار ثلاث سوريين بسيارتهم وسدوه... جت وراهم سياره مرسدس جديد راكبها سعودي ودق عليهم المنبه حتى يفتحون الخط... وش صار ...نزل الدوافير مفتلين العظلات وراحو له عشان يجلدونه ...؟ ما تحملت الموقف ..كيف اخلي سوري مشرد ما يساوي نعله يضرب ابن البلد..والله خليت السياره موقفه وسط الاشاره ونزلت أوقف معه... المهم هالخنازير لما شافو فزعت ابن البلد مشو وخلوه... هذه ليس حادثه..بل حقيقه تثبت قذارة هذا الجنس ...

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