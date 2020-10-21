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شاختار يعمق جراح الريال في عقر داره والأخير ينجو من هزيمة ثقيلة

Time منذ ساعة
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شاختار يعمق جراح الريال في عقر داره والأخير ينجو من هزيمة ثقيلة

وكالات (صدى):
صعق شاختار الأوكراني، نظيره ريال مدريد اليوم الأربعاء، في وقت مبكر من المباراة بثلاثية مربكة؛ إلا أن الملكي نجى من الهزيمة الثقيلة بتقليص الفارق؛ حيث انتهت المباراة 3-2 لصالح الفريق الأوكراني في إطار الجولة الثانية من دروي أبطال أوروبا.

وجاءت المباراة غير متوقعة حيث باغت شاختار مرمى الريال في الشوط الأول، إلا أن الريال استطاع أن يحرز هدفين لتحسين الموقف أمام الجمهور.

وتعتبر هذه الهزيمة الثالثة للريال في دوري الأبطال، والثانية قبل لقاء الكلاسيكو المقبل، وهو ما يثير رعب الجماهير من مستوى الفريق، وسط مطالب بإقالة زيدان.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يبغى يرفع البوتاسيوم

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