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خطوات تغيير الحالة  الاجتماعية في حساب المواطن 

Time منذ ساعة
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خطوات تغيير الحالة  الاجتماعية في حساب المواطن 

علي القحطاني (صدى):
كشف حساب المواطن عن طريقة تغيير الحالة الاجتماعية إلى " متزوج "  بالنسبة إلى المستفيدين في البرنامج.

وأضاف حساب المواطن أنه يمكن تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عن طريق الحساب " تفاصيل الطلب – بيانات عامة " وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة حفظ والتوجه إلى " بيانات التابعين " وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة " المراجعة ".

يذكر أن برنامج حساب المواطن أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الصرامي العجوز الخرقاء
ابو محمد 😎 ✍️
اصهب نشوان ومصرقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
سعد
كانوا امنين مطمأنين ولكن جروا وراء اعداء سوريا وبدعم من بعض الدول وجبهة النصرة والجيش الحر ومايعرف بالمجلس الانتقالي والمعارضة بالخارج والان ذهبوا الى مزبلة التاريخ ولكن الان الشعب السوري المسالم يدفع الثمن.
الداهيه
تذكرت موقف من كم سنه ....؟ كنت واقف عند الاشاره .. والمسار الايمن نظاما يكون مفتوح للسيارات الي تلف يمين... وقف بهالمسار ثلاث سوريين بسيارتهم وسدوه... جت وراهم سياره مرسدس جديد راكبها سعودي ودق عليهم المنبه حتى يفتحون الخط... وش صار ...نزل الدوافير مفتلين العظلات وراحو له عشان يجلدونه ...؟ ما تحملت الموقف ..كيف اخلي سوري مشرد ما يساوي نعله يضرب ابن البلد..والله خليت السياره موقفه وسط الاشاره ونزلت أوقف معه... المهم هالخنازير لما شافو فزعت ابن البلد مشو وخلوه... هذه ليس حادثه..بل حقيقه تثبت قذارة هذا الجنس ...

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