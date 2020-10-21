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الدعيع: "مازال الهلال يكرمني بإحضار الكؤوس من المنصات إلى منازلنا"

Time منذ 27 دقيقة
Views 1489
الدعيع: "مازال الهلال يكرمني بإحضار الكؤوس من المنصات إلى منازلنا"

ماجد محمد (صدى):
أوضح حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، عبد الله الدعيع، سر عشقه للهلال.

وعرض "الدعيع" صورة له، مع بطولتي دوري أبطال آسيا 2019، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين " 2019-2020 ".

وعلق: " عندما كنت ألعب وأخدم شعار الهلال، كنت أكرم بحمل الكؤوس وصعود المنصات، وبعد الاعتزال بسنوات ما زال الهلال يكرمني بإحضار الكؤوس من المنصات إلى منازلنا، ويسألوننا عن سر عشق وحب الزعيم الملكي العالمي".

وكان فريق الهلال حقق فوزا مهما على نظيره فريق العين الصاعد من الدوري الدرجة الأولى بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين السبت الماضي على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه نادي الهلال مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة مضيفه " أبها " غدا الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/2021.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم الله ..
abdul
خليك في الطعمية والملوخية بالارانب. صحيح الكبسة السعودية الذ وجبة في العالم بس قاتلة بالسمنة وانسداد الشرايين . بمعني آخر، كل وجبة كبساوية لازم تذيبي ما اكلتيه بالمشي ١٠ كيلومترات او الاستفراغ ( بدغدغة الحلق بالملعقة او الاصبع ) في الحمام بعد الاكل مباشرة. او يُخرجوك من الغرفة الي المستشفي بالرفاعة وكسر باب الغرفة عندما يصبح وزنك ٢٥٠ كيلو او ربما اكثر. اللهم اني تبت اليك توبة نصوحة من ادمان الكبسة، فتقبّل توبتي. ( معلهيش اكسر التوبة في العيد )
الداهيه
الدوافير مدعوس عليهم حتى بلبنان ..الخ وعندنا سرق لخيرات البلد مطاعم وورش وتهريب مخدرات وزد على هذا منافخ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيله ذكيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك ....^^

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