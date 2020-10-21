الدعيع: "مازال الهلال يكرمني بإحضار الكؤوس من المنصات إلى منازلنا"

ماجد محمد (صدى):
أوضح حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، عبد الله الدعيع، سر عشقه للهلال.
وعرض "الدعيع" صورة له، مع بطولتي دوري أبطال آسيا 2019، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين " 2019-2020 ".
وعلق: " عندما كنت ألعب وأخدم شعار الهلال، كنت أكرم بحمل الكؤوس وصعود المنصات، وبعد الاعتزال بسنوات ما زال الهلال يكرمني بإحضار الكؤوس من المنصات إلى منازلنا، ويسألوننا عن سر عشق وحب الزعيم الملكي العالمي".
وكان فريق الهلال حقق فوزا مهما على نظيره فريق العين الصاعد من الدوري الدرجة الأولى بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين السبت الماضي على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه نادي الهلال مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة مضيفه " أبها " غدا الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/2021.