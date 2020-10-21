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بالفيديو.. لحظة القبض على 5 مقيمين متورطين في المتاجرة بشرائح الاتصال

Time منذ 45 دقيقة
Views 1464
بالفيديو.. لحظة القبض على 5 مقيمين متورطين في المتاجرة بشرائح الاتصال

الرياض (صدى):
وثّق مقطع فيديو، لحظة الإطاحة بخمسة مقيمين من الجنسية النجلاديشية، متورطين في المتاجرة بشرائح الاتصال تحت غطاء المحل الذي يعملون به.

وأوضح الفيديو، أن المتهمين اتخذوا من شقتهم السكنية في أحد أحياء الرياض، معملًا لتفعيل الشرائح وتخزينها.

وعثرت الجهات الأمنية، بحوزتهم على 5751 شريحة عائدة لشركات محلية مختلفة، وأجهزة لقراءة البصمة لتوثيق وتفعيل الشرائح وأجهزة "لاب توب" ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.

وأكدت شرطة الرياض، أنه تم تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم الله ..
abdul
خليك في الطعمية والملوخية بالارانب. صحيح الكبسة السعودية الذ وجبة في العالم بس قاتلة بالسمنة وانسداد الشرايين . بمعني آخر، كل وجبة كبساوية لازم تذيبي ما اكلتيه بالمشي ١٠ كيلومترات او الاستفراغ ( بدغدغة الحلق بالملعقة او الاصبع ) في الحمام بعد الاكل مباشرة. او يُخرجوك من الغرفة الي المستشفي بالرفاعة وكسر باب الغرفة عندما يصبح وزنك ٢٥٠ كيلو او ربما اكثر. اللهم اني تبت اليك توبة نصوحة من ادمان الكبسة، فتقبّل توبتي. ( معلهيش اكسر التوبة في العيد )
الداهيه
الدوافير مدعوس عليهم حتى بلبنان ..الخ وعندنا سرق لخيرات البلد مطاعم وورش وتهريب مخدرات وزد على هذا منافخ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيله ذكيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك ....^^

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