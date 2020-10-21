بالفيديو.. لحظة القبض على 5 مقيمين متورطين في المتاجرة بشرائح الاتصال

الرياض (صدى):
وثّق مقطع فيديو، لحظة الإطاحة بخمسة مقيمين من الجنسية النجلاديشية، متورطين في المتاجرة بشرائح الاتصال تحت غطاء المحل الذي يعملون به.
وأوضح الفيديو، أن المتهمين اتخذوا من شقتهم السكنية في أحد أحياء الرياض، معملًا لتفعيل الشرائح وتخزينها.
وعثرت الجهات الأمنية، بحوزتهم على 5751 شريحة عائدة لشركات محلية مختلفة، وأجهزة لقراءة البصمة لتوثيق وتفعيل الشرائح وأجهزة "لاب توب" ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.
وأكدت شرطة الرياض، أنه تم تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.