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منظر جميل من المسجد النبوي الشريف قبل حولي 35 سنة
منذ 49 دقيقة
428
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم الله ..
abdul
خليك في الطعمية والملوخية بالارانب. صحيح الكبسة السعودية الذ وجبة في العالم بس قاتلة بالسمنة وانسداد الشرايين . بمعني آخر، كل وجبة كبساوية لازم تذيبي ما اكلتيه بالمشي ١٠ كيلومترات او الاستفراغ ( بدغدغة الحلق بالملعقة او الاصبع ) في الحمام بعد الاكل مباشرة. او يُخرجوك من الغرفة الي المستشفي بالرفاعة وكسر باب الغرفة عندما يصبح وزنك ٢٥٠ كيلو او ربما اكثر. اللهم اني تبت اليك توبة نصوحة من ادمان الكبسة، فتقبّل توبتي. ( معلهيش اكسر التوبة في العيد )
الداهيه
الدوافير مدعوس عليهم حتى بلبنان ..الخ وعندنا سرق لخيرات البلد مطاعم وورش وتهريب مخدرات وزد على هذا منافخ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيله ذكيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك ....^^
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