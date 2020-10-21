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بالفيديو.. لحظة هروب أعضاء برلمان من الجلسة بعد شعورهم بزلزال قوي 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. لحظة هروب أعضاء برلمان من الجلسة بعد شعورهم بزلزال قوي 

وكالات (صدى):
رصد مقطع فيديو هزة أرضية بقوة 5،6 درجة تقطع جلسة البرلمان الإيسلندي، حيث لاقى تفاعل واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

وظهر في المقطع المتداول أعضاء البرلمان يهربون من البرلمان بعد شعورهم بالهزة الأرضية، حيث سادت حالة من الرعب والخوف بين نواب البرلمان.

وكان مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أعلن عن  زلزال قوي هز جنوب غرب البلاد، لافتا:" سجلت قراءته الأولية قوة بلغت 5.5 درجة "، بالإضافة  إلى رصد عدة هزات ارتدادية.

ومن الجدير بالذكر أن بيانات أولية للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قد ذكرت أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة الواقعة في المحيط الأطلسي بلغت قوته 5.7 درجة، إلا أن الرقم جرى تعديله بعد ذلك إلى 5.5 درجة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم الله ..
abdul
خليك في الطعمية والملوخية بالارانب. صحيح الكبسة السعودية الذ وجبة في العالم بس قاتلة بالسمنة وانسداد الشرايين . بمعني آخر، كل وجبة كبساوية لازم تذيبي ما اكلتيه بالمشي ١٠ كيلومترات او الاستفراغ ( بدغدغة الحلق بالملعقة او الاصبع ) في الحمام بعد الاكل مباشرة. او يُخرجوك من الغرفة الي المستشفي بالرفاعة وكسر باب الغرفة عندما يصبح وزنك ٢٥٠ كيلو او ربما اكثر. اللهم اني تبت اليك توبة نصوحة من ادمان الكبسة، فتقبّل توبتي. ( معلهيش اكسر التوبة في العيد )
الداهيه
الدوافير مدعوس عليهم حتى بلبنان ..الخ وعندنا سرق لخيرات البلد مطاعم وورش وتهريب مخدرات وزد على هذا منافخ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيله ذكيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك ....^^

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