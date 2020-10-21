بالفيديو.. لحظة هروب أعضاء برلمان من الجلسة بعد شعورهم بزلزال قوي 

وكالات (صدى):
رصد مقطع فيديو هزة أرضية بقوة 5،6 درجة تقطع جلسة البرلمان الإيسلندي، حيث لاقى تفاعل واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.
وظهر في المقطع المتداول أعضاء البرلمان يهربون من البرلمان بعد شعورهم بالهزة الأرضية، حيث سادت حالة من الرعب والخوف بين نواب البرلمان.
وكان مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أعلن عن زلزال قوي هز جنوب غرب البلاد، لافتا:" سجلت قراءته الأولية قوة بلغت 5.5 درجة "، بالإضافة إلى رصد عدة هزات ارتدادية.
ومن الجدير بالذكر أن بيانات أولية للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قد ذكرت أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة الواقعة في المحيط الأطلسي بلغت قوته 5.7 درجة، إلا أن الرقم جرى تعديله بعد ذلك إلى 5.5 درجة.