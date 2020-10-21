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أشرف حكيمي يُصاب بفيروس كورونا

Time منذ 35 دقيقة
Views 1424
أشرف حكيمي يُصاب بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
كشف نادي إنترميلان الإيطالي، عن إصابة الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد النادي في بيان له، أن نتائج فحص كورونا الخاص بمدافعه جاءت إيجابية، وبالتالي دخل اللاعب في العزل الصحي.

وسيغيب "حكيمي"، عن مواجهة فريقه أمام بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

وكان صاحبا لـ21 عامًا، قد انتقل إلى الإنتر بدءًا الموسم الجاري، قادماً من ريال مدريد.

وبدأت أعداد الإصابات بكورونا في إيطاليا تزداد مجددًا، بشكل مرعب، إذ وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 434 ألف و449 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو.

كما وصل عدد الوفيات إلى 36705 حالة وفاة، وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 255 ألفا و5 من المصابين .

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أحدث التعليقات

احمد
المره على بعضها ماتسوى ٥٠٠٠ريال... انحش ياااوحش
abdul
من حقه ان يطلب الخلع منها . لا تصلح زوجة .
علي عبدالله عسيري
المخدرات والمسكرات والدمار الاجتماعي الاخلاقي المستشري وقلة الوعظ والارشاد والاحباط النفسي اللي فيه الاسر الفقيره ...والشيء الاهم قلة الدين وماتحويه وسايل الدمار الاجتماعي من تخريب ودمار اخلاقي بشتى الطرق اكييد هاذي نتايجها وباقي بنشووف اكثر وماخفي كان اعظم الحمد الله الذي عافانا من هاذا
A.awad
تو رادارات الهلال تشتغل طـفّــوها أحـسـن ....من يورجع المفــرّج للهلال والنكبات ترجع معه وأولها الكورونا والله يستر من وجود فهد المفرّج في الهلال....
سلطان
ومالفائده من مثل هذه الأخبار.. نسأل الله العافية والسلامة يا صحيفة صدى الوطن... الله المستعان واليه المشتكى وعليه التكلان ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

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