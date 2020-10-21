أشرف حكيمي يُصاب بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
كشف نادي إنترميلان الإيطالي، عن إصابة الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكد النادي في بيان له، أن نتائج فحص كورونا الخاص بمدافعه جاءت إيجابية، وبالتالي دخل اللاعب في العزل الصحي.
وسيغيب "حكيمي"، عن مواجهة فريقه أمام بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2020-2021.
وكان صاحبا لـ21 عامًا، قد انتقل إلى الإنتر بدءًا الموسم الجاري، قادماً من ريال مدريد.
وبدأت أعداد الإصابات بكورونا في إيطاليا تزداد مجددًا، بشكل مرعب، إذ وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 434 ألف و449 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو.
كما وصل عدد الوفيات إلى 36705 حالة وفاة، وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 255 ألفا و5 من المصابين .