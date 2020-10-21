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لاعبة بفريق "مراس": نفتقد الدعم ونواجه صعوبات مادية (فيديو)

Time منذ 18 دقيقة
Views 1367
لاعبة بفريق "مراس": نفتقد الدعم ونواجه صعوبات مادية (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
كشفت لاعبة بفريق "مراس" المشارك بالدوري النسائي "شهد سيف"، فكرة تأسيس الفريق والاستعدادات للموسم الجديد.

وقالت اللاعبة لبرنامج " سيدتي " كنا نلعب وقت الدراسة، وبدأنا بعد التخرج في التدريب، وبعدها فكرنا أن يكون لنا فريق فأسسنا الفريق العام الماضي وسنشارك في أول دوري في المملكة.

وأضافت : وهذه الرياضة ليس للرجال فقط ولكن فيها متعة وفكر كروي للنساء أيضًا، والكورة النسائية بدأت تتحسن في المملكة.

وتابعت " استعداداتنا الفترة القادمة كبيرة خاصة بعد التوقف بسبب فيروس " كورونا "، ونعاني من عدم وجود دعم مالي لنا ونحن نعتمد على نفسنا، بالرغم من أن التكاليف عالية جدا" .

وكان الاتحاد السعودي للرياضة، قد أطلق للجميع في فبراير الماضي دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض، في حفلٍ، حضره الأمير خالد بن الوليد، رئيس الاتحاد، وعدد كبير من المختصين في المجال الرياضي، والفرق الرياضية، وشخصيات بارزة في عالم الرياضة.

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أحدث التعليقات

احمد
المره على بعضها ماتسوى ٥٠٠٠ريال... انحش ياااوحش
abdul
من حقه ان يطلب الخلع منها . لا تصلح زوجة .
علي عبدالله عسيري
المخدرات والمسكرات والدمار الاجتماعي الاخلاقي المستشري وقلة الوعظ والارشاد والاحباط النفسي اللي فيه الاسر الفقيره ...والشيء الاهم قلة الدين وماتحويه وسايل الدمار الاجتماعي من تخريب ودمار اخلاقي بشتى الطرق اكييد هاذي نتايجها وباقي بنشووف اكثر وماخفي كان اعظم الحمد الله الذي عافانا من هاذا
A.awad
تو رادارات الهلال تشتغل طـفّــوها أحـسـن ....من يورجع المفــرّج للهلال والنكبات ترجع معه وأولها الكورونا والله يستر من وجود فهد المفرّج في الهلال....
سلطان
ومالفائده من مثل هذه الأخبار.. نسأل الله العافية والسلامة يا صحيفة صدى الوطن... الله المستعان واليه المشتكى وعليه التكلان ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

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