لاعبة بفريق "مراس": نفتقد الدعم ونواجه صعوبات مادية (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
كشفت لاعبة بفريق "مراس" المشارك بالدوري النسائي "شهد سيف"، فكرة تأسيس الفريق والاستعدادات للموسم الجديد.
وقالت اللاعبة لبرنامج " سيدتي " كنا نلعب وقت الدراسة، وبدأنا بعد التخرج في التدريب، وبعدها فكرنا أن يكون لنا فريق فأسسنا الفريق العام الماضي وسنشارك في أول دوري في المملكة.
وأضافت : وهذه الرياضة ليس للرجال فقط ولكن فيها متعة وفكر كروي للنساء أيضًا، والكورة النسائية بدأت تتحسن في المملكة.
وتابعت " استعداداتنا الفترة القادمة كبيرة خاصة بعد التوقف بسبب فيروس " كورونا "، ونعاني من عدم وجود دعم مالي لنا ونحن نعتمد على نفسنا، بالرغم من أن التكاليف عالية جدا" .
وكان الاتحاد السعودي للرياضة، قد أطلق للجميع في فبراير الماضي دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض، في حفلٍ، حضره الأمير خالد بن الوليد، رئيس الاتحاد، وعدد كبير من المختصين في المجال الرياضي، والفرق الرياضية، وشخصيات بارزة في عالم الرياضة.