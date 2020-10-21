أمريكا تعرض مكافآة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قائد القوات الخاصة باليمن وسوريا

واشنطن (صدى):
كشفت أمريكا، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قائد القوات الخاصة لحزب الله اللبناني في كلا من سوريا واليمن.
وقال الحساب الرسمي لبرنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إنه سيكون هناك مكافأة تصل قيمتها إلى 5 مليون دولار مقابل معلومات عن هيثم علي طبطبائي القيادي بحزب الله، وتفضي لاعتقاله.
يذكر أن "هيثم" هو زعيم عسكري رئيسي في حزب الله، قاد القوات الخاصة للميليشيا في سوريا واليمن، وفي شهر أكتوبر من عام 2016، حددت وزارة الخارجية الأمريكية طبطبائي بأنه إرهابي عالمي محدد خصيصا بموجب الأمر التنفيذي 13224.