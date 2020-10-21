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"النقل" تُحدد موعد تقديم خدمات النقل الخاص للشاحنات

Time منذ 37 دقيقة
Views 1490
"النقل" تُحدد موعد تقديم خدمات النقل الخاص للشاحنات

علي القحطاني (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن بدء تقديم خدمات النقل الخاص (للشاحنات)، من خلال بوابة نقل الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر 2020، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا  .

وفي سياق آخر، كانت الهيئة قد أعلنت عن لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، والتي تهدف إلى تنظيم النشاط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب.

وتضمنت اللائحة شروط حصول المنشآت على الترخيص، والتي تتضمن استيفاءها "طلب مقدم منها عبر قنوات الهيئة، سجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول، شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط، شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول، توفي النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية، تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه وتوفير العنوان الوطني للمنشأة، ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ 250 ألف ريال، الارتبطا بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة".

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أحدث التعليقات

احمد
المره على بعضها ماتسوى ٥٠٠٠ريال... انحش ياااوحش
abdul
من حقه ان يطلب الخلع منها . لا تصلح زوجة .
علي عبدالله عسيري
المخدرات والمسكرات والدمار الاجتماعي الاخلاقي المستشري وقلة الوعظ والارشاد والاحباط النفسي اللي فيه الاسر الفقيره ...والشيء الاهم قلة الدين وماتحويه وسايل الدمار الاجتماعي من تخريب ودمار اخلاقي بشتى الطرق اكييد هاذي نتايجها وباقي بنشووف اكثر وماخفي كان اعظم الحمد الله الذي عافانا من هاذا
A.awad
تو رادارات الهلال تشتغل طـفّــوها أحـسـن ....من يورجع المفــرّج للهلال والنكبات ترجع معه وأولها الكورونا والله يستر من وجود فهد المفرّج في الهلال....
سلطان
ومالفائده من مثل هذه الأخبار.. نسأل الله العافية والسلامة يا صحيفة صدى الوطن... الله المستعان واليه المشتكى وعليه التكلان ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

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