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تغريم مواطن 100 ألف ريال إثر إداراته محافظ استثمارية لمواطنين دون ترخيص

Time منذ 46 دقيقة
Views 1556
تغريم مواطن 100 ألف ريال إثر إداراته محافظ استثمارية لمواطنين دون ترخيص

الرياض (صدى):
قررت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تغريم مواطن 100 ألف ريال بعد إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وذكرت أن المدان أدار عدداً من المحافظ الاستثمارية في الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من المستثمرين داخل المملكة، مقابل عمولات مالية، تحول إلى حساباته البنكية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

ويذكر أن القرار القطعي للجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، صدر بالحكم غيابياً على المدان بغرامة 100 ألف ريال، في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية.

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أحدث التعليقات

احمد
المره على بعضها ماتسوى ٥٠٠٠ريال... انحش ياااوحش
abdul
من حقه ان يطلب الخلع منها . لا تصلح زوجة .
علي عبدالله عسيري
المخدرات والمسكرات والدمار الاجتماعي الاخلاقي المستشري وقلة الوعظ والارشاد والاحباط النفسي اللي فيه الاسر الفقيره ...والشيء الاهم قلة الدين وماتحويه وسايل الدمار الاجتماعي من تخريب ودمار اخلاقي بشتى الطرق اكييد هاذي نتايجها وباقي بنشووف اكثر وماخفي كان اعظم الحمد الله الذي عافانا من هاذا
A.awad
تو رادارات الهلال تشتغل طـفّــوها أحـسـن ....من يورجع المفــرّج للهلال والنكبات ترجع معه وأولها الكورونا والله يستر من وجود فهد المفرّج في الهلال....
سلطان
ومالفائده من مثل هذه الأخبار.. نسأل الله العافية والسلامة يا صحيفة صدى الوطن... الله المستعان واليه المشتكى وعليه التكلان ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

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