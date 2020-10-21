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شاهد.. ميليشيات الحوثي تدفن جثث لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب

Time منذ ساعة
Views 1586
شاهد.. ميليشيات الحوثي تدفن جثث لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب

فهمي محمد (صدى):
قامت مليشيات الحوثي الإرهابية مؤخرًا بدفن 35 جثة مجهولة، لمختطفين مدنيين تم قتلهم تحت التعذيب.

وأوضح مسؤولون في الحكومة اليمنية أن هذه الجثث تعود لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب وكانوا محفوظين في ثلاجة هيئة مستشفى ذمار.

وبذلك يرتفع عدد الجثث المجهولة التي تم دفنها من قبل ميليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري إلى 232 جثة من أصل 715 جثة.

ومن جانبه قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، : "أن هذه الجثث لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب وشوهوا بحيث يصعب التعرف عليهم لذا تم دفنهم تحت حجج أنهم مجهولون كذبا".

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أحدث التعليقات

احمد
المره على بعضها ماتسوى ٥٠٠٠ريال... انحش ياااوحش
abdul
من حقه ان يطلب الخلع منها . لا تصلح زوجة .
علي عبدالله عسيري
المخدرات والمسكرات والدمار الاجتماعي الاخلاقي المستشري وقلة الوعظ والارشاد والاحباط النفسي اللي فيه الاسر الفقيره ...والشيء الاهم قلة الدين وماتحويه وسايل الدمار الاجتماعي من تخريب ودمار اخلاقي بشتى الطرق اكييد هاذي نتايجها وباقي بنشووف اكثر وماخفي كان اعظم الحمد الله الذي عافانا من هاذا
A.awad
تو رادارات الهلال تشتغل طـفّــوها أحـسـن ....من يورجع المفــرّج للهلال والنكبات ترجع معه وأولها الكورونا والله يستر من وجود فهد المفرّج في الهلال....
سلطان
ومالفائده من مثل هذه الأخبار.. نسأل الله العافية والسلامة يا صحيفة صدى الوطن... الله المستعان واليه المشتكى وعليه التكلان ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

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