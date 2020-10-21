شاهد.. ميليشيات الحوثي تدفن جثث لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب

فهمي محمد (صدى):
قامت مليشيات الحوثي الإرهابية مؤخرًا بدفن 35 جثة مجهولة، لمختطفين مدنيين تم قتلهم تحت التعذيب.
وأوضح مسؤولون في الحكومة اليمنية أن هذه الجثث تعود لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب وكانوا محفوظين في ثلاجة هيئة مستشفى ذمار.
وبذلك يرتفع عدد الجثث المجهولة التي تم دفنها من قبل ميليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري إلى 232 جثة من أصل 715 جثة.
ومن جانبه قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، : "أن هذه الجثث لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب وشوهوا بحيث يصعب التعرف عليهم لذا تم دفنهم تحت حجج أنهم مجهولون كذبا".