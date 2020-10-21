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الهلال يوافق على رحيل العابد بشرط

Time منذ ساعة
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الهلال يوافق على رحيل العابد بشرط

نواف السالم (صدى):
اقتربت إدارة الهلال من الاستغناء رسميًا عن اللاعب نواف العابد، وانتقاله إلى نادي الشباب.

ويدخل لاعب الهلال الفترة الحرة في عقده مع النادي بيناير المقبل إلا أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، أخطر إدارة ناديه بعدم حاجته لخدماته خلال الموسم المقبل.

ووافق الهلال على رحيل اللاعب إلى إدارة الشباب، وبيع الموسم المتبقي في عقد العابد إلى إدارة الليوث، فيما قرر وضع شرطًا لإتمام الصفقة ألا وهو حصوله على خدمات نجم الليث الأبيض عبد الله الحمدان خلال الصيف الجاري أيضًا.

وأشارت المصادر أن إدارة الليوث لم تمانع الاستغناء عن خدمات الحمدان، لكنها ترغب في تأجيل الانتقال الرسمي إلى الميركاتو الشتوي المقبل.

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أحدث التعليقات

احمد
المره على بعضها ماتسوى ٥٠٠٠ريال... انحش ياااوحش
abdul
من حقه ان يطلب الخلع منها . لا تصلح زوجة .
علي عبدالله عسيري
المخدرات والمسكرات والدمار الاجتماعي الاخلاقي المستشري وقلة الوعظ والارشاد والاحباط النفسي اللي فيه الاسر الفقيره ...والشيء الاهم قلة الدين وماتحويه وسايل الدمار الاجتماعي من تخريب ودمار اخلاقي بشتى الطرق اكييد هاذي نتايجها وباقي بنشووف اكثر وماخفي كان اعظم الحمد الله الذي عافانا من هاذا
A.awad
تو رادارات الهلال تشتغل طـفّــوها أحـسـن ....من يورجع المفــرّج للهلال والنكبات ترجع معه وأولها الكورونا والله يستر من وجود فهد المفرّج في الهلال....
سلطان
ومالفائده من مثل هذه الأخبار.. نسأل الله العافية والسلامة يا صحيفة صدى الوطن... الله المستعان واليه المشتكى وعليه التكلان ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

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