الهلال يوافق على رحيل العابد بشرط

نواف السالم (صدى):
اقتربت إدارة الهلال من الاستغناء رسميًا عن اللاعب نواف العابد، وانتقاله إلى نادي الشباب.
ويدخل لاعب الهلال الفترة الحرة في عقده مع النادي بيناير المقبل إلا أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، أخطر إدارة ناديه بعدم حاجته لخدماته خلال الموسم المقبل.
ووافق الهلال على رحيل اللاعب إلى إدارة الشباب، وبيع الموسم المتبقي في عقد العابد إلى إدارة الليوث، فيما قرر وضع شرطًا لإتمام الصفقة ألا وهو حصوله على خدمات نجم الليث الأبيض عبد الله الحمدان خلال الصيف الجاري أيضًا.
وأشارت المصادر أن إدارة الليوث لم تمانع الاستغناء عن خدمات الحمدان، لكنها ترغب في تأجيل الانتقال الرسمي إلى الميركاتو الشتوي المقبل.