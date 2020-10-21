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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1521
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الخميس، استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة التي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسيصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وأضافت أن الطقس سيكون مستقر على بقية مناطق المملكة، في حين ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قشعهم من آخرهم لأولهم ...
دكتر من خميس مشيط
هذا فساد وتلاعب بالمال العام ياليت يتم تحويل كل من له يد في هذا المبنى الى مكافحة الفساد
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مخلوق احمق اخرق ,,
دكتر من خميس مشيط
يمكن انشاء المبنى من اجل التضييق على احد المواطنين الساكنين بقربه اظن انه انتقام من صاحب المنزل المجاور له يليت يهدم وعلى نفقة من اقامه ويتم محاسبته
أبوهيثم
قسم بالله العظيم انة صادق

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