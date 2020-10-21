الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل جديدة صادمة في واقعة ذبح المعلم الفرنسي

Time منذ ساعة
Views 1882
تفاصيل جديدة صادمة في واقعة ذبح المعلم الفرنسي

باريس (صدى):
كشف ‏المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة صادمة في واقعة ذبح المعلم الفرنسي صامويل باتي؛ حيث قال أن طلاب في الإعدادية التي كان يدرّس فيها المعلم أرشدوا الإرهابي لمكان الضحية مقابل مبلغ من المال.

وأوضح ‏المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، خلال مؤتمر صحفي عن الواقعة، أنه تم القبض على 16 شخصا من بينهم 5 قاصرين، مضيفًا: " عبدالحكيم صفريوي كان معروفا لدى أجهزة الأمن ومتهم بالتحريض على الكراهية " .

وكان قد شخصًا يعمل معلما لمادتي التاريخ والجغرافيا في إحدى مدارس ضواحي باريس، بعدما هجم عليه شاب من أصل شيشاني مولود في موسكو وعمره 18 عاماً، انقض على المدرس وذبحه وقطع رأسه.

اقرأ أيضًا:

فرنسيون ينظمون وقفة ضد التطرف بعد ذبح المعلم

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قشعهم من آخرهم لأولهم ...
دكتر من خميس مشيط
هذا فساد وتلاعب بالمال العام ياليت يتم تحويل كل من له يد في هذا المبنى الى مكافحة الفساد
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مخلوق احمق اخرق ,,
دكتر من خميس مشيط
يمكن انشاء المبنى من اجل التضييق على احد المواطنين الساكنين بقربه اظن انه انتقام من صاحب المنزل المجاور له يليت يهدم وعلى نفقة من اقامه ويتم محاسبته
أبوهيثم
قسم بالله العظيم انة صادق

أخر الأخبار

شاهد.. حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة في الطائرة
شاهد.. حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة في الطائرة
Time منذ 6 دقائق Views 1182
5 أطعمة ممنوعة على مرضى البهاق
5 أطعمة ممنوعة على مرضى البهاق
Time منذ 18 دقيقة Views 1217
نهاية مروعة لسيدات في احد المطاعم
نهاية مروعة لسيدات في احد المطاعم
Time منذ 36 دقيقة Views 311
بالصور.. امرأة تختبر حبيبها وتعزم 23 فردًا من عائلتها فهرب من دفع الفاتورة
بالصور.. امرأة تختبر حبيبها وتعزم 23 فردًا من عائلتها فهرب من دفع الفاتورة
Time منذ 36 دقيقة Views 317
شين وقوي عين
شين وقوي عين
Time منذ 36 دقيقة Views 282
الشرطي تورط
الشرطي تورط
Time منذ 37 دقيقة Views 284
سيارة تسلا تحصل هي الأكثر إسعادًا للجميع
سيارة تسلا تحصل هي الأكثر إسعادًا للجميع
Time منذ 43 دقيقة Views 1192
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
Time منذ 48 دقيقة Views 1518
سلطنة عمان تعلن موعد انتهاء حظر التجول الليلي
سلطنة عمان تعلن موعد انتهاء حظر التجول الليلي
Time منذ 53 دقيقة Views 1612
بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من طنين ونصف الطن من القات المخدر بجازان
بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من طنين ونصف الطن من القات المخدر بجازان
Time منذ 58 دقيقة Views 1440