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عدنان جستنية: "كانوا ناويين خطف اثنين صار عندنا 3 من عندهم"

Time منذ ساعة
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عدنان جستنية: "كانوا ناويين خطف اثنين صار عندنا 3 من عندهم"

نواف السالم (صدى):
علّق الناقد الرياضي عدنان جستنية، على ضم نادي الاتحاد ثلاث لاعبين من نادي النصر، وهم: عبدالعزيز الجبرين، عمر هوساوي، بالإضافة إلى اقتراب التعاقد مع حمد المنصور.

وقال "جستنية" في تصريح له :" سبحان الله، كانوا ناويين على خطف اثنين صار عندنا ثلاثة من عندهم، إنت تريد وأنا أريد وربك يفعل ما يريد " .

يأتي ذلك في إشارة إلى التقارير التي أكدت أن النصر تفاوض سريًا مع فواز القرني وفهد المولد، وعلى إثرها رفع الاتحاد شكوى إلى لجنة الانضباط ضد النصر، وانتهت بالمصالحة بين إدارة الناديين.

يذكر أن الاتحاد كان قد بدأ موسمه بهزيمة أمام الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، ليحصد صفر نقاط في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر النصر أيضًا في مباراته الأولى بالدوري أمام الفتح، بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر أن يلتقي التعاون في الجولة الثانية غدًا الخميس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قشعهم من آخرهم لأولهم ...
دكتر من خميس مشيط
هذا فساد وتلاعب بالمال العام ياليت يتم تحويل كل من له يد في هذا المبنى الى مكافحة الفساد
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مخلوق احمق اخرق ,,
دكتر من خميس مشيط
يمكن انشاء المبنى من اجل التضييق على احد المواطنين الساكنين بقربه اظن انه انتقام من صاحب المنزل المجاور له يليت يهدم وعلى نفقة من اقامه ويتم محاسبته
أبوهيثم
قسم بالله العظيم انة صادق

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