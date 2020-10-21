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"السيسي" يدعو لمواجهة استفزازات تركيا في شرق المتوسط

Time منذ 28 دقيقة
Views 1369
"السيسي" يدعو لمواجهة استفزازات تركيا في شرق المتوسط

القاهرة (صدى):
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إلى مواجهة الدول الداعمة لإرهاب والتصدي للإستفزازات التركية على شرق البحر المتوسط .

وأضاف " السيسي " خلال القمة الثلاثية بين مصر والييونان وقبرص أنه لا تسامح مع الدول الداعمة للإرهاب ، وأنه يدعم " توحيد شبه الجزيرة القبرصية " ، وتسوية القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ، مع الرفض القاطع للتدخل الأجنبي في سوريا .

كما أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس والرئيس اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن رفضهما القاطع لإنتهاكات تركيا .

وقال الرئيس اليوناني : ممارسات تركيا تسببت في مشكلات داخل حلف الناتو ونطالب دول الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا .

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أحدث التعليقات

abdul
اللهم إنا نسألك خيرَها وخير مافيها وخير ما أُرسِلتْ به ، ونعوذ بك من شرِّها وشر ما فيها وشر ما أُرسلتْ به .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الداهيه
مسوياها تنثيليه... الذكي يقول طب ازاي عرفت ....؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
معاكي حق .. قع الله اشكاله ..

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