"السيسي" يدعو لمواجهة استفزازات تركيا في شرق المتوسط

القاهرة (صدى):
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إلى مواجهة الدول الداعمة لإرهاب والتصدي للإستفزازات التركية على شرق البحر المتوسط .
وأضاف " السيسي " خلال القمة الثلاثية بين مصر والييونان وقبرص أنه لا تسامح مع الدول الداعمة للإرهاب ، وأنه يدعم " توحيد شبه الجزيرة القبرصية " ، وتسوية القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ، مع الرفض القاطع للتدخل الأجنبي في سوريا .
كما أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس والرئيس اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن رفضهما القاطع لإنتهاكات تركيا .
وقال الرئيس اليوناني : ممارسات تركيا تسببت في مشكلات داخل حلف الناتو ونطالب دول الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا .