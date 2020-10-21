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صورتان لنفس الأشخاص وفي نفس المكان بينهما 28 عام
منذ ساعة
1139
2
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أحدث التعليقات
abdul
اللهم إنا نسألك خيرَها وخير مافيها وخير ما أُرسِلتْ به ، ونعوذ بك من شرِّها وشر ما فيها وشر ما أُرسلتْ به .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الداهيه
مسوياها تنثيليه... الذكي يقول طب ازاي عرفت ....؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
معاكي حق .. قع الله اشكاله ..
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