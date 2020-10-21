"ساسكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات " ساسكو " باب التقديم على وظيفة هندسية شاغرة لذوي الخبرة ، للعمل بالشركة بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : مدير عام – المشاريع والصيانة .
2- الشروط :
- بكالوريوس فما فوق في تخصص " الهندسة ، إدارة المرافق " أو ما يعادلها .
- خبرة سابقة في مجال له صلة بقطاع التجزئة .
- خبرة في تخطيط المشاريع والصيانة .
- إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .
وأكدت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء 4 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 21 / اكتوبر / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا