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"ساسكو" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1504
"ساسكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات " ساسكو " باب التقديم على وظيفة هندسية شاغرة لذوي الخبرة ، للعمل بالشركة بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : مدير عام – المشاريع والصيانة .

2- الشروط :

- بكالوريوس فما فوق في تخصص " الهندسة ، إدارة المرافق " أو ما يعادلها .

- خبرة سابقة في مجال له صلة بقطاع التجزئة .

- خبرة في تخطيط المشاريع والصيانة .

- إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .

وأكدت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء 4 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 21 / اكتوبر / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

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