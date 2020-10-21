الأعداد السابقة للصحيفة

تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي

Time منذ 48 دقيقة
Views 1739
Comment 4
تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ‏أصدر معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قراراً بتعيين عدد ( 99 ) عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف واللاتي سيباشرن عملهن الأمني في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة بدءًا من مطلع الأسبوع القادم - بمشيئة الله -، وذلك بعد تطوير مهاراتهن في برامج تدريب أمنية ميدانية وإدارية.

ويأتي ذلك تجسيدًا لاهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتولي العنصر النسائي العسكري المهام الأمنية لتنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
احسن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

أخر الأخبار

‏ولي العهد: أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة
‏ولي العهد: أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة
Time منذ 8 دقائق Views 1211
القبض على صاحبة حساب شهير في "سناب شات" لتحريضها على الفسق
القبض على صاحبة حساب شهير في "سناب شات" لتحريضها على الفسق
Time منذ 15 دقيقة Views 351
بالفيديو.. جنرال موتورز تكشف عن شاحنتها الكهربائية الجديدة
بالفيديو.. جنرال موتورز تكشف عن شاحنتها الكهربائية الجديدة
Time منذ 18 دقيقة Views 1212
بالفيديو.. مواطنون وعرب يدعمون مقاطعة المنتجات التركية
بالفيديو.. مواطنون وعرب يدعمون مقاطعة المنتجات التركية
Time منذ 23 دقيقة Views 1370
"ساسكو" تعلن عن وظائف شاغرة
"ساسكو" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1500
فتاة في دعوى خلع: شاذ جنسياً واتجوزني عشان شكله قدام الناس !
فتاة في دعوى خلع: شاذ جنسياً واتجوزني عشان شكله قدام الناس !
Time منذ 34 دقيقة Views 683
تفاصيل قتل شاب لعشيق زوجة شقيقه بعدما اكتشف خيانتها
تفاصيل قتل شاب لعشيق زوجة شقيقه بعدما اكتشف خيانتها
Time منذ 41 دقيقة Views 639
تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي
تعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي
Time منذ 48 دقيقة Views 1739
"الداخلية" تنشر فيديو ضبط مصنع للخمور يديره مواطن بالرياض
"الداخلية" تنشر فيديو ضبط مصنع للخمور يديره مواطن بالرياض
Time منذ ساعة Views 1670
بالفيديو .. السيطرة على حريق هائل في مقبرة المجيرمة بالقوز
بالفيديو .. السيطرة على حريق هائل في مقبرة المجيرمة بالقوز
Time منذ ساعة Views 1770