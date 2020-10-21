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بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم بيع الأب شيئاً لأحد أولاده دون الآخرين

Time منذ 17 دقيقة
Views 1423
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم بيع الأب شيئاً لأحد أولاده دون الآخرين

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتورعبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم بيع الرجل على أحد ولاده مع العلم بقدرة بعضهم على الشراء وعدم قدرة آخرين .

وقال الشيخ " السليمان " في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أنه يجوز للرجل أن يبيع على أحد أولاده لكن يعامله كما يعامل الأجنبي ولا يحابي له في المال وينقص في السعر أو يتنازل عن شئ في البيع لأن في ذلك ظلم لأولاده الآخرين .

وأضاف أن النبي "صلى الله عليه وسلم " أمر بمراعاة العدل بين الأولاد ، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " ، ولذلك له أن يبيع لولده ولكن كما يبيع لأي شخص أجنبي .

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
وينكم ليه مايستقبلتوة بالوروددددد مرعب الهلاليين ومطير النوم من عيونهم،، الحمدلله على السلامه ياكابتن حمدالله عودا حميد،،
الملل5
فيه صاروخ انطلق من القصيم
Zoolعالمي
كبير يا العالمي قوه دعم للفرق المتعثره ما نبي غير الدعاء
..
قديمه لها اكثر من سنه ... ماهي رد على القصيدة الاخيرة
شرحبيل
دنتا جني اوي اوي

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