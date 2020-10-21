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بالفيديو.. «الصحة»: المملكة تقدم إسهامات كبيرة فيما يتعلق بالأبحاث السريرية للفيروس

Time منذ 12 دقيقة
Views 1243
بالفيديو.. «الصحة»: المملكة تقدم إسهامات كبيرة فيما يتعلق بالأبحاث السريرية للفيروس

الرياض (صدى):
أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري، أن المملكة تقدم أدواراً رائدة وإسهامات كبيرة فيما يتعلق بالأبحاث السريرية والدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد "COVID-19"، وفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS".

وأوضح الدكتور عبدالله عسيري، أن الأبحاث تنقسم إلى أبحاث وبائية وأبحاث أساسية وأبحاث علاجية ويدخل في ذلك الأبحاث المتعلقة بالأدوية واللقاحات في المستقبل القريب، بينما من أهم الدراسات التي شاركت فيها المملكة واختتمت بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية هي "دراسة العلاج بالبلازما".

وقال "عسيري" أن الجهاز المناعي في الجسم ينتج طيف واسع من الأجسام المضادة للأمراض المعدية بما فيها الفيروسات، لكن حتى البدء في هذه الدراسة لم يكن هناك شيء واضح يعبر عن فعاليتها لذلك بدأت المملكة عبر فريق علمي مميز من قطاعات مختلفة بدراسة هذا الخيار العلاج؛ حيث أن المتعافي من كورونا يمكنه التبرع بالدم وتستخلص منه البلازما التي تحتوي على الأجسام المضادة.

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
وينكم ليه مايستقبلتوة بالوروددددد مرعب الهلاليين ومطير النوم من عيونهم،، الحمدلله على السلامه ياكابتن حمدالله عودا حميد،،
الملل5
فيه صاروخ انطلق من القصيم
Zoolعالمي
كبير يا العالمي قوه دعم للفرق المتعثره ما نبي غير الدعاء
..
قديمه لها اكثر من سنه ... ماهي رد على القصيدة الاخيرة
شرحبيل
دنتا جني اوي اوي

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