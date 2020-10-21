الأعداد السابقة للصحيفة

موعد الجلسة التمهيدية الثالثة في قضية المتهم باغتيال الحريري

Time منذ 32 دقيقة
Views 1385
Comment 1
موعد الجلسة التمهيدية الثالثة في قضية المتهم باغتيال الحريري

بيروت (صدى):
كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، يعقد جلسة تمهيدية ثالثة في 4 نوفمبر لاستعراض وضع ملف قضية سليم عياش المتهم باغتيال رفيق الحريري.

وقال قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، وستكون علنيةً، غير أن القاضي قد يقرر تحويلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية.

وكانت الجلسة التمهيدية الأولى في قضية عياش، قد عُقدت في 22 يوليو 2020، ثم عقدت الجلسة التمهيدية الثانية في 16 سبتمبر الماضي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
وينكم ليه مايستقبلتوة بالوروددددد مرعب الهلاليين ومطير النوم من عيونهم،، الحمدلله على السلامه ياكابتن حمدالله عودا حميد،،
الملل5
فيه صاروخ انطلق من القصيم
Zoolعالمي
كبير يا العالمي قوه دعم للفرق المتعثره ما نبي غير الدعاء
..
قديمه لها اكثر من سنه ... ماهي رد على القصيدة الاخيرة
شرحبيل
دنتا جني اوي اوي

أخر الأخبار

كلمات يفضل تجنبها عند تسجيل الأسماء على الهاتف
كلمات يفضل تجنبها عند تسجيل الأسماء على الهاتف
Time منذ 7 دقائق Views 1182
بالفيديو.. «الصحة»: المملكة تقدم إسهامات كبيرة فيما يتعلق بالأبحاث السريرية للفيروس
بالفيديو.. «الصحة»: المملكة تقدم إسهامات كبيرة فيما يتعلق بالأبحاث السريرية للفيروس
Time منذ 12 دقيقة Views 1242
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم بيع الأب شيئاً لأحد أولاده دون الآخرين
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم بيع الأب شيئاً لأحد أولاده دون الآخرين
Time منذ 17 دقيقة Views 1417
نصائح يجب اتباعها للحفاظ على نظافة مقصورة السيارة
نصائح يجب اتباعها للحفاظ على نظافة مقصورة السيارة
Time منذ 22 دقيقة Views 1153
"التأمينات" توضح نسبة الإشتراك التي يتم استقطاعها شهرياً
"التأمينات" توضح نسبة الإشتراك التي يتم استقطاعها شهرياً
Time منذ 27 دقيقة Views 1545
موعد الجلسة التمهيدية الثالثة في قضية المتهم باغتيال الحريري
موعد الجلسة التمهيدية الثالثة في قضية المتهم باغتيال الحريري
Time منذ 32 دقيقة Views 1385
بالفيديو.. الراقصة لورديانة توجه رسالة حب لمتابعيها
بالفيديو.. الراقصة لورديانة توجه رسالة حب لمتابعيها
Time منذ 37 دقيقة Views 356
بالفيديو.. قصة نجاح أصغر مؤلف عشق الكون وتفاصيله
بالفيديو.. قصة نجاح أصغر مؤلف عشق الكون وتفاصيله
Time منذ 42 دقيقة Views 1492
تحذيرات طبية من تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون الحاجة
تحذيرات طبية من تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون الحاجة
Time منذ 47 دقيقة Views 1270
متعافية من الفيروس مرتين توجه تحذير خطير للمتعافين من كورونا
متعافية من الفيروس مرتين توجه تحذير خطير للمتعافين من كورونا
Time منذ 52 دقيقة Views 543