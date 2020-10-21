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رحلة الباحث عن عمل للاستفادة من برنامج العمل الحر في النقل الموجه

Time منذ ساعة
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رحلة الباحث عن عمل للاستفادة من برنامج العمل الحر في النقل الموجه

الرياض (صدى):
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الأربعاء، عن رحلة الباحث عن عمل للاستفادة من الدعم المادي لبرنامج العمل الحر في النقل الموجه الذي يستهدف المواطنين العاملين في خدمة توجيه المركبات.

وأوضح الصندوق، أن ذلك يبدأ بالتسجيل في أحد تطبيقات التوصيل المعتمدة، والاعتماد في منصة وصل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم.

وأشار إلى التحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، من خلال تحقيق عدد رحلات لا يقل عن 42 رحلة شهريًا خلال أوقات الذروة أيام الأحد إلى الخميس من 6 صباحًا إلى 6 مساءً، وأيام الجمعة والسبت من 12 ظهرًا إلى 12 صباحًا، وأخيرًا إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
وينكم ليه مايستقبلتوة بالوروددددد مرعب الهلاليين ومطير النوم من عيونهم،، الحمدلله على السلامه ياكابتن حمدالله عودا حميد،،
الملل5
فيه صاروخ انطلق من القصيم
Zoolعالمي
كبير يا العالمي قوه دعم للفرق المتعثره ما نبي غير الدعاء
..
قديمه لها اكثر من سنه ... ماهي رد على القصيدة الاخيرة
شرحبيل
دنتا جني اوي اوي

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