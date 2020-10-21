بالفيديو.. تحسن ملحوظ في حالة لاعب الأهلي مؤمن زكريا

ماجد محمد (صدى):
كشف مصادر أن حالة لاعب الاهلي المصري مؤمن زكريا شهدت تحسنا ملحوظا، وذلك بعدما ظهر في فيديو يقوم خلاله بأحد التدريبات التأهيلية في صالة للألعاب الرياضية
وتمكن مؤمن في الفيديو من الوقوف على قدم واحدة لبضع ثوان، الأمر الذى أسعد جميع جماهير الكرة المصرية، متمنيين له الشفاء العاجل.
وكان مؤمن زكريا الذي لعب للنادي الأهلي المصري والسعودي والزمالك، غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلته العلاجية التي بدأها قبل فترة طويلة للتعافي من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم.
ودعما له وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على مبادرة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالكاف بتعيين مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي سفيرًا لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.