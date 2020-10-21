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«المسند»: حائل تتصدر قائمة أكثر مدن المملكة برودة (صور)

Time منذ 39 دقيقة
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«المسند»: حائل تتصدر قائمة أكثر مدن المملكة برودة (صور)

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أن منطقة حائل تصدرت قائمة أبرد المدن في المملكة.

وقال الدكتور عبدالله المسند: " ‏بعد مضي بضعة أشهر من تصدر مدينتي أبها وخميس مشيط لصدارة قائمة أبرد المدن السعودية في درجة الحرارة الصغرى (الفجر)، اليوم فقط تتصدر مدينة حائل القائمة، فاتحة المجال للمناطق الشمالية وشمال الوسطى للتصدر في درجة الحرارة الصغرى حتى شهر أبريل تقريباً " .

وأشار إلى أنه ‏يستمر الاستقرار الجوي العام اليوم، شمس ساطعة، وسماء صافية، وأجواء ساكنة، ومتوقع أن تستمر الوضاع الجوية لبضعة أيام، لدواعي تمركز مرتفع جوي فوق أجواء شمالي المملكة.

وكشف "المسند" عن قائمة بأعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أن مدينة جدة سجلت خامس أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بـ41,6 درجة مئوية، فيما سجل جبل عرفات المركز الثامن بدرجة 41 درجة مئوية.

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أحدث التعليقات

اعبدو
👀 من الضريبة ههههههههه👀
ابو محمد 😎 ✍️
كلام حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
محمد
لاحول ولاقوة الا بالله ،، وش ذا القلب والله حتى الحيوانات ترأف على صغارها، الله لايبلانا .

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