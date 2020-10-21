"تتزوجي مليونير شايب" يعود للواجهة من جديد

الرياض (صدى):
عاد وسم "تتزوجي مليونير شايب" إلى الوجهة من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الترند في المملكة وسط تعليقات وأراء متباينة حول زواج الفتيات من كبار السن الأغنياء.
وشهد الهاشتاق العديد من الآراء والصور الساخرة، فقد رأت بعض الفتيات أن الزواج من أجل المال لن يدوم كثيرا، فيما قالت بعض المشاركات إنهن ليس لديهن أي مشكلة في الزواج من كبار السن ولا يشكل عيبا، إذا كان الشايب مثل جورج كلوني وبعض المشاهير من كبار السن.
وعلى الجانب الآخر سخر العديد من الشبان المشاركين في الهاشتاق من الشيبان والفتيات بتعليقات وصور ساخرة، مؤكدين أن الزواج من أجل المال هو زواج يكون هدفه المتعة المادية، ويزول هذا الأمر في وقت قريب بعد الزواج، وتعود الفتاة إلى ما كانت عليه .